Benevento. Caserta ne convoca 23 per il Cittadella: rientrano in due

Il tecnico del Benevento, mister Fabio Caserta, dopo la seduta di rifinitura di quest'oggi, ha convocato 23 calciatori per la gara che i giallorossi disputeranno domani sul campo del Cittadella. Rientrano tra i disponibili Sau e Gyamfi, assenti nello scorso impegno contro l'Ascoli, mentre restano ancora a riposo Elia, Viviani e Moncini, con Lapadula prossimo al reintegro in rosa ma ancora assente per domani. Questo l'elenco completo:

4 Acampora Gennaro, 93 Barba Federico, 99 Brignola Enrico, 5 Calò Giacomo, 11 Farias Diego, 88 Forte Francesco, 18 Foulon Daam, 2 Gyamfi Bright, 15 Glik Kamil, 16 Improta Riccardo, 19 Insigne Roberto, 23 Ionita Artur, 3 Letizia Gaetano, 12 Manfredini Nicolo’, 32 Masciangelo Edoardo, 1 Muraca Gaspare, 29 Paleari Alberto, 58 Pastina Christian, 17 Petriccione Jacopo, 25 Sau Marco, 38 Talia Angelo, 8 Tello Andrés, 14 Vogliacco Alessandro