Serie C girone C, immenso Picerno con Reginaldo Perde il Potenza

Nella ventottesima giornata di Serie C girone C il Picerno continua a sorprendere con un risultato di prestigio, mentre il Potenza perde lo scontro salvezza. I melandrini, trascinati da Reginaldo, alla sua sesta rete in campionato piega di misura la Juve Stabia e blinda i play-off salendo a quota 39 punti in classifica. Ottimo risultato per la compagine di Colucci che ormai taglia il traguardo della salvezza e allunga di cinque lunghezze sull'undicesima posizione. La squadra di Arleo viene battuta 2-0 dal Messina con Piovaccari e Fofana scivolando a quattro lunghezze dalla squadra peloritana dopo aver cercato a lungo la parità.