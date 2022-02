Riscatto Cavese: strapazzato il Troina e la vetta si riavvicina

Allo stadio Lamberti la Cavese dilaga contro il Troina: netto successo per 4 a 0. Riscatto immediato dopo il brutto k.o. di Giarre.

Gara in discesa per gli aquilotti in totale controllo. Nel primo tempo dominio nel possesso palla ma il Troina regge, fino al 41esimo quando si sblocca la partita: imbucata di Foggia per Romizi che aggira il portiere e deposita in rete.

A inizio ripresa il raddoppio: Bacio Terracino si invola verso la porta e serve Foggia che sigla il 2 a 0. Primo gol per l'airone con la maglia biancoblù.

Al minuto 70 il gol che chiude la partita: segna di testa il neo entrato Banegas sull'assist di un travolgente Bacio terracino, oggi in giornata di grazia. Nove minuti dopo c'è gloria anche per Allegretti, in rete con un preciso diagonale. Nel finale poco da segnalare, la Cavese vince per quattro a zero.

Vittoria preziosa alla luce del pareggio della Gelbison capolista che fa riaccendere le speranze delle inseguitrici.

- QUI la cronaca testuale di Cavese-Troina -