Picerno, Greco: "Grande prestazione dei ragazzi contro la Juve Stabia"

“Complimenti ai ragazzi, al mister, ieri una prestazione enorme, bravissimi, non abbiamo concesso nulla alla Juve Stabia. Una prestazione simile voluta fortemente dopo il passo falso col Latina. Ci manca ultimo sforzo per raggiungere e superare la quota 40 punti, anche se ci riteniamo tranquilli, ma non dobbiamo fermarci”. Sono le parole del direttore generale del Picerno Vincenzo Greco, rilasciate all’ufficio stampa della società, stamattina, il giorno dopo l’importante vittoria contro la Juve Stabia.

“Stiamo facendo – ha sottolineato il dg Greco – qualcosa di straordinario, continuiamo così. Continueremo ad affrontare il campionato come fatto fino ad oggi, con l’impegno massimo, ma inizieremo a pianificare già il prossimo campionato”.

Il bilancio di questi 3/4 di campionato: “Ad oggi grandi, non voglio essere ripetitivo. Voglio ricordare che il 5 agosto eravamo ancora senza squadra per via della riammissione, ricordo la prima partita a Palermo che non avevamo nemmeno calciatori da mettere in campo. Siamo partiti in ritardo e abbiamo recuperato molto bene. Dobbiamo continuare a provare a fare di meglio, per noi, per il presidente Donato Curcio, per i tifosi e la comunità di Picerno. Questa è una società che merita di salire sempre di più”.

Sulla grande risposta di ieri al “Curcio” da parte dei picernesi: “Che bello vedere tanta gente allo stadio. E’ emozionante, c’è stata una bella risposta. Il Presidente Curcio, io, tutti noi, avevamo chiesto una bella risposta, c’è stata. Lo merita il presidente. Ma nonostante la capienza ridotta, c’è stata una risposta eccellente. Grazie ai tifosi, stateci ancora vicini, fateci sentire il vostro calore, perché la vostra vicinanza, il vostro supporto, ci aiutano, tanto. Da soli non si va da nessuna parte, c’è bisogno di tutte le componenti per raggiungere obiettivi importanti”.

Ufficio Stampa Az Picerno