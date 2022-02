Cittadella-Benevento 0-1: Improta fa tornare la Strega alla vittoria

Finisce il digiuno di vittorie di Benevento dopo cinque partite grazie alla vittoria ottenuta questo pomeriggio al "Tombolato" contro il Cittadella. A decidere la gara è stata una rete di Improta nella ripresa.

Mister Caserta conferma il 4-3-3 con Forte punta centrale, Insigne e Tello sugli esterni; in mediana c'è Improta come mezzala, completano il reparto Acampora e Ionita; la linea difensiva vede Glik-Vogliacco al centro e Letizia e Foulon, al rientro dopo l'infortunio, sugli esterni. Gorini schiera il Cittadella con il 4-3-1-2: c'è Baldini a supporto della coppia Beretta-Okwonko.

La prima frazione è da sbadigli per quanto riguarda le occasioni che latitano per tutti i 45'. Di Tello, dopo 7', l'unico tiro in porta. Negli spogliatoi si va sullo 0-0 iniziale.

Gorini prova a cambiare il volto alla sua squadra ed inserisce, al rientro in campo dopo l'intervallo, Antonucci, Vita e Donnarumma. I padroni di casa alzano i giri del motore e si fanno più pericolosi in attacco. Al 54' Vita ci prova dal limite ma la sua conclusione è deviata in corner da Paleari. Al 65' Beretta riceve un cross dalle retrovie, controlla la sfera in area e prova la conclusione ma Paleari si oppone con i piedi e sventa. Due minuti dopo, Donnarumma vince un rimpallo e serve Antonucci, questi va alla conclusione con il sinistro ma la palla è alta sopra la traversa. Il Benevento, però, al 69' è cinico e sfrutta una ingenuità difensiva dei padroni di casa per portarsi in vantaggio: Del Fabro buca un facile controllo, Improta gli soffia la palla, si invola verso la porta di Kastrati e lo fa secco con un sinistro che si insacca sotto la traversa. I giallorossi si rendono ancora pericolosi con Calò, al 73', ma il suo destro termina di poco a lato. Il Cittadella è disordinato nella reazione e non riesce più ad impensierire Paleari pur mantenendo alta la pressione fino al termine dei 6' di recupero concessi dal direttore di gara. Proprio nel recupero il Benevento resta in 10' per un rosso diretto a Farias, entrato solo pochi minuti prima. Al triplice fischio, dunque, il Benevento batte il Cittadella per 1-0 e riprende la sua corsa in zona play-off.

IL TABELLINO