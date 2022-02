Benevento. Caserta: "Vittoria meritata, il gruppo è unito e compatto"

Sono soddisfatto perché abbiamo meritato la vittoria per quello che abbiamo messo in campo, mi riferisco alla voglia e alla determinazione. I ragazzi meritavano questo risultato dopo aver superato giorni non belli soprattutto per i risultati che non arrivavano.

Ho preferito giocare con due centrocampisti con più gamba, Improta e Ionita, che hanno magari meno qualità di Calò e Petriccione ma oggi avevamo bisogno di quel tipo di caratteristiche.

Il gruppo è sempre stato unito e compatto, mai avuti problemi. Nel calcio ci sono momenti belli e meno belli: quando si vivono quelli meno belli si cercano sempre problemi che non ci sono.