Taranto - Catanzaro, Laterza: "Dispiace perdere partite come queste"

Giuseppe Laterza si esprime dopo la sconfitta casalinga contro il Catanzaro, di misura allo Iacovone, spiegando il black-out tra le mura amiche, il primo della stagione. "Dispiace perdere partite come queste su una palla inattiva. C'è stato un errore dell'intera linea difensiva, con una marcatura che è saltata. I risultati iniziano a pesare dopo le sei partite senza vittoria". Laterza analizza il momento cercando di dare carica in vista del finale di stagione. L'obiettivo sarà la salvezza, dopo un inizio stratosferico, adesso il Taranto sta perdendo punti importanti e, di conseguenza, sarà fondamentale trovare le ultime forze per non disperdere tutto. Il Taranto ha dimostrato di essere una spina nel fianco per tutte le squadre e, dunque, si necessita solo di trovare la giusta condizione fisica e mentale.

"Le occasioni le abbiamo avute, dovevamo sfruttarle al meglio, ma devo dire che abbiamo giocato alla pari contro una grande. Certamente, serve essere più concreti sotto porta". Una sconfitta di misura che non deve smontare l'assetto dei rossoblù in questa stagione. L'obiettivo sarà migliorare la soglia di attenzione sia in fase difensiva che offensiva a partire dalla prossima, nel derby pugliese contro la Fidelis Andria.