La Gelbison si salva in extremis: acciuffato il San Luca al 90'

È finita 1-1 la partita disputata oggi al Morra tra la Gelbison e il San Luca. Un pareggio arrivato al termine di 90 minuti che hanno visto la rosa rossoblù scendere in campo con grinta e determinazione. I ragazzi di Mister Esposito ci hanno creduto fino alla fine e quasi allo scadere della seconda frazione di gioco riacciuffano il risultato. La rete del pareggio è arrivata con un gol di Oggiano. La Gelbison sale a quota 52 punti e resta al primo posto della classifica.

Parte bene la Gelbison che dalle fasi iniziali prova a mettere subito in difficoltà la retroguardia avversaria.

La pressione rossoblù vede la prima buona occasione al 12′ ma Gagliardi calcia sopra la traversa ospite. Dopo sei minuti la risposta del San Luca con Favasuli che manda al lato della porta di D’Agostino. Al 22′ ancora San Luca in avanti: Santopaola colpisce il palo esterno e subito dopo Marchetti allontana la minaccia. La Gelbison prova ad alzare il baricentro senza impensierire Scuffia mentre al 38′ altra occasione con Suraci per il San Luca con palla deviata prima di arrivare dalle parti di D’Agostino.

Nella ripresa al quarto d’ora il tiro di Faella centra la porta ma Scuffia para tenendo il parziale bloccato mentre al 23′ il tiro di Oggiano dalla distanza termina al lato del portiere. La partita si sblocca al 28′ quando i giallorossi passano in vantaggio grazie alla rete di Berman. I padroni di casa vanno alla disperata ricerca del pari che arriva grazie ad Oggiano al 45′. Negli ultimi minuti di gioco i rossoblù si rendono più volte pericolosi ma nulla di fatto. Prima del triplice fischio l’espulsione discutibile del capitano Uliano che lascia in dieci la squadra di casa. Gelbison e San Luca pareggiano per 1-1.

Ufficio stampa Gelbison