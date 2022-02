Inter-Sassuolo 0-2, Raspadori e Scamacca abbattono i nerazzurri

Il Sassuolo sbanca San Siro, 2-0 in casa dell'Inter Campione d'Italia. I neroverdi giocano una grandissima gara e vincono con merito contro un Inter un po' compassata e sotto ritmo.

Prima parte di gara che subito va sui binari neroverdi, ci prova Traorè ma il suo tiro esce di poco. L'appuntamento con il vantaggio è solo rimandato, perché al minuto 8 Berardi pesca Raspadori che mette in rete sotto le gambe di Handanovic. Il raddoppio arriva al 26' con un gran colpo di testa di Scamacca lasciato colpevolmente solo in area, per il centravanti neroverde è la decima rete in campionato.

Nella ripresa Simone Inzaghi mette dentro Dzeko passando all'attacco a tre, ma i suoi faticano a creare gioco. Consigli fa i miracoli su Dzeko e Lautaro chiudendo la sua porta. Nel finale arriva il gol di De Vrji, ma l'arbitro annulla per un fallo di mano di Dimarco ad inizio azione. Il Sassuolo grazie a questa vittoria sale a 33 punti, mentre i nerazzurri falliscono il sorpasso ai rossoneri.