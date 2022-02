Serie B. Gli squalificati dopo la 24a: out in 7, 2 gare per Farias

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni e petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

FARIAS DA SILVA Diego (Benevento): per comportamento non regolamentare in campo (Prima sanzione); per comportamento gravemente antisportivo: per avere, al 50° del secondo tempo, nel tentativo di liberarsi dalla marcatura, colpito un avversario con uno schiaffo.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CUOMO Giuseppe (Crotone): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

VOCA Idriz (Cosenza): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BOLOCA Daniel (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DELL' ORCO Cristian (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DI MARIANO Francesco (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FOLORUNSHO IJIENUA Michael (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

BURRAI Salvatore (Perugia)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

FRARE Domenico (Cittadella)

HERMANNSSON Hjortur (Pisa)