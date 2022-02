I fratelli Rago si ritrovano in finale di Coppa Italia dopo tre anni

Dopo tre anni i fratelli Rago della sezione di Moliterno si trovano insieme in una finale di Coppa Italia. Il 6 marzo 2019 Roberto arbitro e Nicola assistente formarono insieme a Giuseppe Chiarillo della stessa sezione la terna arbitrale nella finale di Tito tra Brienza e Atletico Lauria (doveva disputarsi il 22 dicembre 2018 a Viggiano poi rinviata per motivi di sicurezza). Mercoledì insieme al secondo assistente Valentino Romaniello di Potenza dirigeranno la finale di Coppa Italia Eccellenza al Viviani tra Melfi ed Elettra Marconia. Tredici anni di differenza tra i due fratelli (Roberto compirà 24 anni il prossimo 26 aprile, Nicola taglierà il traguardo delle 37 primavere il prossimo 16 luglio) residenti in Grumento Nova che hanno condiviso 22 partite in coppia finora (tra due giorni sarà la ventitreesima insieme).

L'ARBITRO ROBERTO - Arbitra dal 2014, ha esordito con il fratello il 2 ottobre 2016 in Paternicum-Avigliano e ha debuttato in Eccellenza il 12 febbraio 2017 in Murese-Brienza. Ha diretto finora 10 gare di Coppa Italia regionale tra Eccellenza e Promozione (mercoledì sarà l'undicesima direzione) e fischierà per la 179esima partita in carriera.

L'ASSISTENTE NICOLA - Fischietto dal 2002, 18 presenze da assistente in Serie D, 31 gare in Coppa Italia tra Promozione ed Eccellenza con tre finali alle spalle (la prima nel 2010 a Policoro in Fortis Murgia-Real Tolve, quella di Promozione come dicevamo, la Supercoppa di Promozione del 21 agosto 2019 disputata a Latronico tra Atletico Lauria e Brienza) e festeggerà la presenza numero 500 in carriera.