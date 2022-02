Potenza, controlli Covisoc superati: soddisfazione per la società

Oggi il presidente del Consiglio di amministrazione del Potenza Calcio S.r.l., Michele Falasca, il responsabile amministrazione, finanza e controllo, dottor Enzo Summa, e gli ispettori incaricati dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio (Co.Vi.Soc.), hanno provveduto ad esaminare tutte le attività gestionali e contabili della società, al fine di verificare il rispetto della normativa prescritta dalla Figc. Il Potenza Calcio S.r.l., tramite i soci e il management direttivo, esprimono viva soddisfazione per la regolarità dei conti, a testimonianza della serietà nella gestione della squadra del capoluogo di regione lucano. I risultati che sono stati raggiunti, sono il frutto di una programmazione ormai quinquennale e del proficuo e professionale lavoro che è stato svolto dello staff amministrativo, capace di applica correttamente ogni principio previsto dalle normative federali per la gestione delle squadre professionistiche. Il Potenza Calcio esprime inoltre un sentito ringraziamento al dottor. Summa, senza la cui opera i risultati raggiunti in questi cinque anni non sarebbero stati possibili.

Comunicato Stampa Potenza Calcio