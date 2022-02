Benevento. Lapadula reintegrato in rosa, a disposizione per il Como

Le scuse sono state accettate, lo spogliatoio dovrà accettare la decisione della società e favorire il reintegro del calciatore: questa la situazione Lapadula al Benevento dopo le parole del presidente Vigorito.

Intervenuto nella trasmissione della rete della famiglia Vigorito, il numero uno giallorosso ha ufficializzato il ritorno in rosa di Lapadula e la conseguente possibilità per mister Caserta di poterlo utilizzare già contro il Como. Inoltre sono state estinte anche le pendenze che società e calciatore vantavano dinanzi alla giustizia sportiva.

Con il ritorno di Lapadula in rosa ora spetterà a mister Caserta (ri)trovare la quadra stante anche la presenza in rosa di Forte, arrivato nel Sannio non per recitare un ruolo da comprimario.