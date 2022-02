Approvati progetti importanti tra il Picerno e l'Academy Policoro

Grande soddisfazione viene espressa dal Picerno, dal Direttore Generale Vincenzo Greco, per gli ottimi risultati dell'Academy Policoro, scuola calcio affiliata alla società melandrina e riconosciuta dalla Figc SGS. La scuola calcio che milita nel campionato nazionale, infatt, ha ottenuto l’approvazione dei progetti candidati nell’ambito del programma Figc “Valori in rete”, proposti dal Settore Giovanile e Scolastico. Il numero dei progetti proposti e approvati riguarda varie aree tematiche "Uno due calcia”, “Giocacalciando”, “Ragazze in gioco” e “Un calcio al Bullismo”. L’obiettivo è quello di incoraggiare e supportare le istituzioni scolastiche presenti sul territorio, al fine di produrre nuove offerte didattiche e formative, ad integrazione della normale attività didattica.

La valutazione positiva dei progetti presentati nell'ambito della progettualità scolastica è motivo di grande orgoglio per l'Asd Academy Policoro in quanto ne attesta quanto sia qualificata la nostra struttura.

“Siamo felici e orgogliosi per questo altro importante risultato”, ha sottolineato il diggì Vincenzo Greco, che ha aggiunto: “Complimenti all’Academy Policoro che lavora a stretto contatto con noi del Picerno. Si tratta di progetti importanti che richiamano ai nostri valori, quelli dell’educazione e del rispetto”.

“Ci siamo impegnati – ha invece aggiunto Giovanni Iannella, referente dell’ASD Academy Policoro - a ricercare progetti educativi stimolanti ed innovativi per i bambini/e e i ragazzi/e che studiano nelle nostre scuole. Siamo molto soddisfatti”.

Destinatari saranno gli studenti di ogni ordine e grado con il coinvolgimento di famiglie e docenti. Le aree tematiche trattate - bullismo, integrazione, aggregazione sociale, pari opportunità- saranno affrontate nel biennio scolastico 2021‐2022 e 2022‐2023, con un opportuno spazio riconosciuto ai Tecnici qualificati della Academy Policoro con la presenza di Tecnici Federali SGS. Nelle prossime settimane partiranno i primi progetti presso le scuole che hanno aderito alla proposta. Vale a dire l'Istituto Comprensivo 2 "Giovanni Paolo II " e l' ''I.I.S. "Pitagora" di Policoro. L’obiettivo è stimolare ancor più i ragazzi alla partecipazione creativa, alla condivisione, all’approfondimento di temi e formazione individuale attraverso laboratori ed altri percorsi esperienziali.

L’obiettivo è “aprire” ulteriormente la scuola, rendendola parte integrante della vita di tutta la comunità a conferma della volontà di costruire un percorso di crescita sempre più inclusivo. Un ringraziamento doveroso alla preside Prof.ssa Maria Carmela Stigliano ed a tutto il suo staff che si è reso subito disponibile alla collaborazione e al mutuo confronto.

La società melandrina, inoltre, ha ringraziato il Football Director Giovanni Iannella e al Dirigente del Settore Giovanile Scolastico della Scuola Calcio, Rocco Palazzo, per aver saputo cogliere tali opportunità tramutandole in progetti didattici‐ sportivi di così vitale importanza.

Ufficio Stampa Az Picerno