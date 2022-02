Como. Gattuso: "Benevento ha qualità ma noi possiamo fare risultato"

Il tecnico del Como, Jack Gattuso, prossimo avversario del Benevento, ha parlato in conferenza stampa della gara del "Vigorito" e del momento dei lariani:

"Questa partita è difficile perché il Benevento è tra le tre squadre più forti del campionato: questa è la misura della difficoltà del match. Si tratta di un nuovo banco di prova per noi in una partita che sarà complicata. Siamo nella condizione giusta sia fisica che mentale, specie dopo l'ultima vittoria. Ci aspetta la rifinitura e poi penseremo alla partita.

Non giocheranno Gori e Varnier. Ciciretti è tra i convocati: partirà dalla panchina perché solo oggi è tornato ad allenarsi col gruppo. Non so se lo rischieremo. Gatto lo stiamo valutando perché nemmeno oggi era nelle condizioni per giocare: probabile la sua assenza.

Ci dovremo adattare al gioco del Benevento. Ad esempio con il Frosinone siamo stati bravi in contropiede, col Cosenza abbiamo avuto la pazienza di aspettare. Nel calcio è importante leggere i momenti e saperli interpretare.

Visto il ridotto lasso di tempo tra una partita e l'altra, dovrò cambiare qualcosa valutando, tra chi ha giocato le ultime tre, chi avrà bisogno di riposo e chi no. C'è da considerare anche il rischio infortuni e, sotto questo aspetto, non si può sbagliare. Al termine di queste riflessioni, sceglierò gli undici che andranno in campo.

Il 4-4-2 ti impone di avere "catene" di grande qualità. Noi ne abbiamo tanta anche se perdiamo qualche pezzo ogni tanto. Sulle fasce si spende molto fisicamente ed è normale che spesso vengano sostituiti o siano maggiormente oggetto di turnover.

Il Benevento cerca sempre di fare la partita avendo calciatori di qualità che possono da soli risolvere le gare. All'andata abbiamo fatto bene sia in parità numerica che quando loro rimasero in dieci. Non dovremo solo difenderci perché se così fosse la partita sarebbe già segnata. Dovremo provare a fargli male in base al nostro stile di gioco.

I miei attaccanti sono bravi sia ad entrare bene a partita in corso che a farsi trovare pronti quando c'è il turnover. Ho la fortuna di avere quattro punte intelligenti e che vanno d'accordo tra di loro sia dentro che fuori dal campo. Questo è un valore aggiunto che permette loro di incidere maggiormente sulle partite.

Cerri fa il lavoro sporco per la squadra. E' stato bravo nel secondo gol col Cosenza e sappiamo che, con le sue qualità, possiamo sfruttare anche i lanci lunghi".

