Serie A: squalificati 10 calciatori, stangata per Mourinho

Sono dieci i calciatori squalificati per il prossimo turno di Serie A. Si tratta di: Ismail Bennacer del Milan, Bartosz Bereszynski e Antonio Candreva della Sampdoria, Nicolò Casale e Koray Gunter dell'Hellas Verona, Merih Demiral e Berat Djimsiti dell'Atalanta, Rey Manaj dello Spezia, Rolando Mandragora del Torino e Nikola Milenkovic della Fiorentina.

Ventimila euro di multa e due giornate di squalifica per Jose Mourinho "per avere, al 45° del secondo tempo, rivolgendosi al Quarto Ufficiale, indirizzato gravi insinuazioni al Direttore di gara, nonché per essere entrato, all'atto del provvedimento di espulsione, sul terreno di giuoco con fare minaccioso contestando platealmente la decisione arbitrale; infine, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, per aver reiterato le suddette insinuazioni nei confronti del Direttore di gara mentre cercava di trattenere il proprio Direttore sportivo; recidivo"

Diecimila euro di multa e una giornata di squalifica per Gian Piero Gasperini "per avere, al 19° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale indirizzando agli Ufficiali di gara un'espressione irrispettosa; infrazione rilevata da un Assistente; recidivo"