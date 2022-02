Turris-Foggia: le formazioni ufficiali

Tra poco in campo allo stadio "Amerigo Liguori" di Torre del Greco Turris e Foggia, nel recupero valevole per la 22a giornata del girone C del campionato di Serie C.

Sfida dal retrogusto di play-off. Da una parte la Turris guidata da Bruno Caneo che per lunghi tratti della stagione è stata la vera rivelazione di questo torneo, dall'altra il Foggia di Zeman che dopo un periodo complesso sta risalendo la classifica. I padroni di casa sono reduci da ben cinque sconfitte consecutive, i satanelli invece da quattro risultati utili, tra cui spiccano le recenti vittorie con Palermo e Monopoli.

I due allenatori hanno sciolto le riserve. Questi le formazioni ufficiali che scenderanno in campo dal primo minuto:

TURRIS (3-4-3): Perina; Zampa, Di Nunzio, Varutti; Ghislandi, Tascone, Franco, Loreto; Giannone, Santaniello, Leonetti. A disposizione: Abagnale, Colantuono, Sbraga, Primicile, Bordo, Zanoni, Lame, Iglio, D'Oriano, Nocerino, Pavone, Nunziante. Allenatore: Bruno Caneo.

FOGGIA (4-3-3): Dalmasso; Nicolao, Sciacca, Di Pasquale, Rizzo; Garofalo, Petermann, Gallo; Merola, Ferrante, Curcio. A disposizione: Illuzzi, Rizzo Pinna, Vitali, Maselli, Girasole, Turchetta, Di Paolantonio, Buschiazzo. Allenatore: Zdenek Zeman.

Potrete seguire gli aggiornamenti in diretta del match sul nostro portale a questo link: https://foggia.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/turris-foggia/373852.html