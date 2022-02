Como. Gattuso ne convoca 23 per il Benevento: assenti in quattro

In vista della partita in programma domani al "Vigorito" contro il Benevento di Fabio Caserta, mister Jack Gattuso, allenatore del Como, ha convocato 23 calciatori. Sono quattro gli assenti per la trasferta nel Sannio così come annunciato dallo stesso tecnico nella conferenza stampa che ha preceduto l'allenamento di rifinitura: si tratta di Gori, Varner, Chajia e Gatto. Questo l'elenco completo dei convocati della compagine lariana:

Tommaso Arrigoni, Alessandro Bellemo, Davide Bertoncini, Alex Blanco, Pierre Bolchini, Edoardo Bovolon, Andrea Cagnano, Alberto Cerri, Amato Ciciretti, Davide Facchin, Alessandro Gabrielloni, Ettore Gliozzi, Nikolas Ioannou, Alessio Iovine, Elvis Kabashi, Antonino La Gumina, Filippo Nardi, Vittorio Parigini, Lorenzo Peli, Filippo Scaglia, Matteo Solini, Luca Vignali, Luca Zanotti.