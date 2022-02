Foggia, recupero indigesto: al "Liguori" la Turris si impone 3-1

Si ferma a quattro la striscia di risultati utili consecutivi per il Foggia. I rossoneri cadono a Torre del Greco nel recupero della 22° giornata, sotto i colpi della Turris che al "Luguori" si impone 3-1.

CRONACA - Caneo opta per il 3-4-3 con il peso dell’attacco sulle spalle di Santaniello sostenuto sugli esterni da Giannone e Leonetti. Dalla parte opposta consueto 4-3-3 per Zeman con davanti il tridente composto da Merola, Ferrante e Curcio.

Partono meglio i padroni di casa che si rendono pericolosi già nel corso del 3': contropiede di Giannone che pesca in profondità Leonetti, l'attaccante campano controlla male e spedisce sul fondo. Il Foggia replica un minuto più tardi con la conclusione di Petermann dal limite dell'area che viene deviata in calcio d'angolo da Perina. Al 9' i campani sbloccano il risultato: verticalizzazione di Tascone a cercare Santaniello che con un tocco sotto scavalca Dalmasso in uscita per l'1-0 corallino. Il Foggia non ci sta e prova subito a scuotersi: sette minuti dopo gran controllo di Ferrante in mezzo a tre avversari, tocco per Merola che conclude da posizione centrale, blocca in due tempi Perina. Al 23' Turris ad un soffio dal raddoppio: grande azione personale di Leonetti che conclude sul palo, sul tap-in il primo ad avventarsi è Santaniello che da posizione favorevole calcia sul fondo. Partita bellissima, al 26' su capovolgimento di fronte Ferrante parte in velocità e da posizione defilata conclude a rete, palla che termina a lato di non molto. Momento favorevole ai rossoneri che sessanta secondi più tardi ripristinano il pareggio: grande azione dei satanelli partita dai piedi di Petermann, tocco poi per Ferrante che serve Merola, conclusione dell'esterno rossonero respinta da Perina. Sulla ribattuta si avventa Garofalo che insacca. La Turris torna a farsi vedere alla mezz'ora con il siluro di Giannone dai venticinque metri, deviato in corner da Dalmasso. Al 36' cross di Nicolao dalla destra, Merola di testa conclude alto. Al 43' i padroni di casa tornano in vantaggio: altro grande contropiede dei corallini, Giannone dalla destra pennella al centro per l'accorrente Santaniello che da due passi supera Dalmasso. È anche l'ultima emozione del primo tempo che si conclude senza recupero.

La ripresa si apre senza cambi. Al 56' Giannone converge dalla destra, palla per Tascone che ci prova dal limite: conclusione alta. A questo punto Zeman prova ad inserire forze fresche mandando in campo Di Paolantonio e Vitali ai posti di Gallo e Ferrante. Al 62' Leonetti scatta sul filo del fuorigioco con il Foggia riversato tutto in attacco, uscita disperata di Dalmasso, l'esterno campano lo salta e conclude a porta vuota, intervento superlativo di Nicolao che respinge sulla linea di porta. Quattro minuti più tardi proteste dei rossoneri per la rete annullata a Merola sugli sviluppi di un corner. Al 78' arriva il tris della Turris: lancio in profondità per Leonetti che scorge Dalmasso fuori dai pali e lascia partire una conclusione dalla lunga distanza che beffa l'estremo difensore rossonero. Nel finale il Foggia tenta l'assalto disperato per raddrizzare il risultato, Turris che chiude bene tutti gli spazi non concedendo nulla fino al triplice fischio finale del sig. Lovison della sezione di Padova.

Risultato che consente alla Turris di ritrovare il successo dopo cinque sconfitte consecutive e di salire a quota 42 punti. Foggia che rimane invece fermo in 9° posizione.

Nel prossimo turno, in programma nel weekend, campani di scena sul campo del Campobasso, Foggia che attenderà invece allo "Zaccheria" la capolista Bari per quello che si preannuncia essere un derby rovente.

IL TABELLINO DEL MATCH

LA CLASSIFICA AGGIORNATA