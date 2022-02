La Juve Stabia rialza la testa: tris alla Vibonese

Ritorna alla vittoria la Juve Stabia che conquista tre punti preziosi contro la Vibonese.

Nel primo tempo gara bloccata sullo 0-0 ma una traversa per parte, colpite da Stoppa e Blaze. A inizio ripresa Ceccarelli colpiscs clamorosamente la terza traversa del match. Le porte al Menti sembrano stregate fino a quando Bentivegna salta il portiere con un pallonetto e deposita in rete per il vantaggio delle vespe.

La Vibonese non ci sta e poco circa venti minuti pareggio con un tiro potente di Ngom. Passano cinque minuti e la Juve Stabia va di nuovo avanti grazie ad Eusepi su calcio di rigore. Nel finale grande chance per la Vibonese con La Ragione, conclusione fuori di un soffio.

Nel recupero arriva anche il tris firmato da Stoppa che scrive la parola fine sula partita.