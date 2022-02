Serie C, il Potenza ferma il Catanzaro Il Picerno piegato dal Bari

Nel recupero della ventiduesima giornata di Serie C girone C il Potenza ferma sul pari a reti inviolate la seconda della classe Catanzaro e il Picerno viene piegato di misura dalla capolista Bari. I melandrini subiscono il gol partita al 2' della ripresa da Antenucci. Invece la squadra del capoluogo di regione meritava qualcosa in più del pareggio contro la seconda della classe e scivola a -6 dalla coppia Paganese-Messina.