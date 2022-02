Serie D girone A, il Ligorna riapre il campionato

Dopo tante domeniche di dominio azzurro il girone A di Serie D vedo la formazione di Marchionni rallentare con un solo punto tra Bra e Ligorna, contro i liguri in casa il Novara paga oltre misura l’assenza di Vuthaj e perde la seconda partita stagionale, in casa Gonzalez e compagni avevano sempre vinto tranne l’esordio contro l’Asti e avevano sempre segnato.

Ne approfitta la Sanremese che con il minimo scarto passa a Saluzzo e si porta a meno cinque dalla vetta (con una partita in più), perde colpi il Varese che nel big match di giornata pareggia a Chieri, sale al quarto posto la sorpresa Borgosesia che batte uno a zero l’Imperia e prosegue l’ottimo campionato con l’obbiettivo salvezza già ampiamente raggiunto.

Ben cinque i successi esterni, il Bra apre la crisi del Gozzano infliggendo ai novaresi la terza sconfitta di fila, bel successo nel derby piemontese per il Derthona che passa tre a due a Bra, decisivo Diallo autore di una doppietta. Punti pesanti in chiave salvezza per il Fossano che rifila un poker all’RG Ticino e per la Lavagnese che sia aggiudica il derby ligure contro il Sestri Levante per due a uno.

Negli ultimi due incontri di giornata il Casale vince due a uno in casa contro la Caronnese, decisivo l’ex Novara Pugliese; quinta sconfitta nelle ultime sei per il Pontdonnaz, in Valle D’Aosta il quattordicesimo gol di Aperi permette al Vado di fare un passo forse decisivo verso la permanenza in categoria.

Risultati e classifica di giornata