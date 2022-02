Sono tredici i giocatori squalificati tutti per un turno per quanto riguarda il girone A di Serie C, vediamo il dettaglio:

Una giornata

Ronaldo (Padova), Arini (Pergolettese), Lopez (Triestina), Boffelli, Brignoli (Pro Patria), Lora (Lecco), Bacchetti (Feralpi), Milillo (Mantova), Sala (Pro Sesto), Gomez (Triestina), Mazzolo, Pellacani (Virtus Verona), Vitale (Seregno)