Stangata Mariglianese: multa salata e squalifica del campo

Pesanti sanzioni dal giudice sportivo per la Mariglianese: per il club squalifica del campo per una giornata e ammenda di 3 mila euro.

La motivazione: " Per avere:

- propri sostenitori lanciato sputi all'indirizzo di alcuni giocatori avversari e di un A.A., il quale veniva più volte (7) attinto sul collo ed alla schiena;

- fatto esplodere 10 bombe carta nel settore ad essi riservato;

La società inoltre ometteva di mettere a disposizione un numero sufficiente di palloni per disputare l'incontro. Sanzione così determinata anche in considerazione della manifesta violazione delle disposizioni federali e normative atte a contenere il diffondersi della pandemia da Covid19."