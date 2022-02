Gelbison, multa e diffida. Stangata per capitan Uliano

Amnenda per il club e squalifica per il capitano: due provvedimenti del giudice sportivo per la Gelbison.

AMMENDA E DIFFIDA

Euro 1.500,00 GELBISON Per avere propri sostenitori, in due occasioni, lanciato sul terreno di gioco due bottigliette di acque e lattine di birra semipiene che cadevano sul terreno di gioco nelle vicinanze dei calciatori avversari che si accingevano a battere un calcio d'angolo. Sanzione così determinata anche in considerazione della recidiva specifica di cui al CU n° 4/CS

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE

ULIANO FRANCESCO (GELBISON) Per avere colpito con uno schiaffo al collo un calciatore avversario dopo averlo rincorso per circa 20 metri.