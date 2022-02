Serie D - Girone F: i provvedimenti del giudice sportivo

Queste le decisioni adottate dal giudice sportivo Merone dopo le gare della 4ª giornata di ritorno del girone F.

AMMENDA

Euro 1.200,00 VASTESE CALCIO 1902

Per indebita presenza nel corso del primo tempo, di persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, nell'area antistante gli spogliatoi, il quale rivolgeva espressioni minacciose all'indirizzo di un A.A. e lanciava verso quest'ultimo uno sputo. Sanzione così determinata anche in considerazione della manifesta violazione delle disposizioni federali e normative atte a contenere il diffondersi della pandemia da Covid19. ( R A - R AA )

Euro 500,00 NERETO CALCIO

Per la indebita presenza, al termine della gara, nell'area antistante gli spogliatoi, di persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, la quale rivolgeva espressioni offensive ad un A.A. ( R A - R AA )

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

PAGLIARI GIOVANNI(RECANATESE A.S.D.)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

CATALANO RAIMONDO(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

MANGIAPANE BENEDETTO(CASTELFIDARDO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LIKAXHIU MATEO(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una manata al volto.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

FAYE MOUSSA(CASTELFIDARDO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

ZANNI NICOLA(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

ZANOLLA ALESSANDRO(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

AMABILE EMANUELE(AURORA ALTO CASERTANO)

CORSETTI CLAUDIO(TRASTEVERE CALCIO A R.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

LORENZONI FILIPPO(SAMBENEDETTESE SRL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

RIZZITELLI FRANCESCO(ATLETICO TERME FIUGGI)

VENTOLA CHRISTIAN(CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

DONZELLI FEDERICO(MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

BOSCO ANDREA(PINETO CALCIO)

SENSI MATTEO(PORTO D ASCOLI S.R.L.)

FERRANTE EDOARDO(RECANATESE A.S.D.)

ZAMMARCHI ANDREA(TOLENTINO 1919 SSDARL)

AGNELLO FRANCESCO(VASTESE CALCIO 1902)

ALLEGRA EMANUELE(VASTESE CALCIO 1902)

DIALLO IBRAHIMA(VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (VIII INFRAZIONE)

DI FILIPPO NICOLAS(VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (VII INFRAZIONE)

BRACONI LORENZO(CASTELFIDARDO)

TERRENZIO FRANCESCO(CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

VERDESI DAVIDE(PORTO D ASCOLI S.R.L.)

LISI VINCENZO(SAMBENEDETTESE SRL)

LULLI LUCA(SAMBENEDETTESE SRL)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

NONNI LEONARDO(TOLENTINO 1919 SSDARL)

CECCACCI MIRCO(VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

DI NEZZA NICOLAS(ATLETICO TERME FIUGGI)

BALSAMO GIOVANNI(AURORA ALTO CASERTANO)

MAYDANA MARCOS DAMIAN(AURORA ALTO CASERTANO)

OMICCIOLI ANDREA(MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

FRULLA MATTIA(SAMBENEDETTESE SRL)

MONTUORI MASSIMILIANO(VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

KARKALIS FRANCESCO(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

SPARVOLI LUCA(CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

PIETRANTONIO MANFREDO(CHIETI F.C. 1922 A R.L.)

RICCIARDI LUCA(FOOTBALL CLUB MATESE)

FERRINI CHRISTIAN(NERETO CALCIO)

KUQI KEVIN(NERETO CALCIO)

MININCLERI SIMONE(PINETO CALCIO)

TESTA ANDREA(PORTO D ASCOLI S.R.L.)

PACCIARDI FEDERICO(RECANATESE A.S.D.)

CORTICCHIA NICOLO(VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

HERRERA QUINTERO ERIC O.(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

RICCI LUCA(ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)

ILLUMINATO ANTONIO(AURORA ALTO CASERTANO)

MEGARO RAFFAELE(AURORA ALTO CASERTANO)

CAMARA SOULEYMANE(CASTELFIDARDO)

ALONZI FRANCESCO(CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

BUBALO IVAN(CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

CALEMME LUIGI(FOOTBALL CLUB MATESE)

RIGEN LIRAN(MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

SOUZA CAPRIOLI BRUNO(PINETO CALCIO)

CASELLA ADRIANO(SAMBENEDETTESE SRL)

CHINAPPI FRANCESCO(TRASTEVERE CALCIO A R.L.)

FIORETTI GIORDANO(TRASTEVERE CALCIO A R.L.)

MACRI DAVIDE(TRASTEVERE CALCIO A R.L.)

Fonte foto: Aurora Alto Casertano