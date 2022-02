Benevento-Como 5-0: i giallorossi vittoriosi in casa dopo 40 giorni

Il Benevento torna alla vittoria casalinga dopo 40 giorni: ne fa le spese il Como di Jack Gattuso che subisce un pesante 5-0. I lariani son rimasti in 10 uomini dal 10' del primo tempo per l'espulsione per doppio giallo di Solini.

Mister Caserta ritrova Lapadula, che parte dalla panchina, e conferma l'undici che aveva superato il Cittadella con Forte al centro dell'attacco e Tello ed Insigne larghi sulle fasce offensive. Gattuso, dal canto suo, schiera i suoi con il consueto 4-4-2 con Blanco dal 1' sull'out di destra e Gliozzi e Gabrielloni terminali offensivi.

Il Como comincia all'attacco con Blanco che semina il panico in area giallorossa ma la sua conclusione è disinnescata da Paleari. Passano due minuti ed arriva l'episodio che indirizzerà in modo definitivo l'incontro: Solini, già ammonito, intercetta, in area di rigore, con il braccio largo un sinistro di Forte dal limite: dopo revisione al VAR, l'arbitro Marini mostra al calciatore del Como il secondo giallo, che gli vale l'espulsione, ed assegna il penalty ai giallorossi. Sul dischetto si presenta Forte che batte Facchin e sigla la sua prima rete con la casacca giallorossa. Al 13' Insigne prova l'azione personale, arriva sul fondo, dribbla un avversario e va alla conclusione trovando, però, solo l'esterno della rete. Al 20' altro episodio da VAR: Foulon viene atterrato in area di rigore ma, allo stesso tempo, viene segnalato il fuorigioco del terzino belga. L'arbitro attende la revisione del VAR che giudica regolare la posizione del calciatore giallorosso e, di conseguenza, assegna calcio di rigore al Benevento. Dagli undici metri questa volta va Insigne che non sbaglia. Il Como si scuote e si va vedere dalle parti di Paleari con Gabrielloni il cui tiro a giro termina di poco alto sopra l'incrocio alla sinistra del portiere della Strega. Il Benevento, forte anche della superiorità numerica, non allenta la pressione e al 38' trova il terzo gol: calcio di punizione dalla trequarti, Gabrielloni respinge di testa, la palla finisce ad Insigne che disegna una stupenda parabola che termina la sua corsa nell'angolino alla destra di Facchin. In pieno recupero, servito da Insigne, Foulon fallisce l'occasione per il quarto gol calciando col destro di un soffio a lato della porta lariana. La prima frazione si chiude con il Benevento in vantaggio per 3-0 sul Como e con un uomo in più per l'espulsione di Solini.

Il Benevento torna in campo con lo stesso piglio battagliero del primo tempo e al 49' cala il poker: sugli sviluppi di un corner battuto corto, Acampora va al cross, la palla incoccia il palo alla destra di Facchin e carambola sui piedi di Forte che insacca sotto la traversa da pochi passi. Otto minuti dopo Insigne sfiora la tripletta personale con un tiro che viene respinto sulla linea da Scaglia a Facchin battuto. L'appuntamento con il "pokerissimo" è rimandato al 62' quando Acampora, con una botta dai trenta metri, fa secco ancora una volta Facchin. Con il risultato in ghiaccio, Caserta fa entrare Lapadula che va a fare coppia in attacco con Forte: un esperimento che tornerà sicuramente utile nel prosieguo della stagione. Al 77' il Como, che ha terminato le sostituzioni, resta in 9 uomini per l'infortunio di Scaglia che è costretto ad abbandonare il campo. Il Benevento controlla la gara fino al triplice fischio e torna alla vittoria casalinga che mancava da oltre un mese, dando continuità al successo in trasferta contro il Cittadella.

IL TABELLINO