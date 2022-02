Benevento. Caserta: "Vittoria frutto del lavoro, non credo nei ritiri"

Al termine della gara vinta dal Benevento sul Como per 5-0, il tecnico dei giallorossi, Fabio Caserta, ha così commentato la prestazione dei suoi ragazzi:

"Io non credo molto nei ritiri, ci è servito per stare insieme e superare il momento ma le vittorie non sono frutto del ritiro ma del lavoro che abbiamo fatto e dell'analisi dei nostri errori.

Siamo partiti bene, il rigore ci ha permesso di sbloccare subito la partita. I ragazzi hanno approcciato la gara nel giusto modo e sono partiti forte: sotto questo aspetto sono molto contento. Ora, come si cancellano le sconfitte, dobbiamo mettere da parte questa vittoria e pensare già da domani al Perugia.

Il risultato è largo ma sono contento perché si è sbloccato Forte, che sono ritornati dei giocatori al gol come Insigne e di come ha giocato la squadra. Ora dobbiamo continuare nel nostro percorso che secondo me è molto importante.

Il caso Lapadula è chiuso: è un giocatore del Benevento a tutti gli effetti e ha chiarito la sua posizione con la società. Ora pensiamo al campo, ha fatto 30' e li ha fatti bene insieme a chi è subentrato insieme a lui. Lui e Forte possono coesistere ma bisogna trovare i giusti equilibri.

Acampora sta facendo bene da regista, lo ha già fatto in passato e mi è piaciuto. Anche Tello si è mosso bene in quel ruolo. Sono contento nel complesso della prestazione e mi ha fatto piacere anche lo score finale perché avevamo bisogno di ritrovare fiducia.

Gli attaccanti vivono per il gol e questo vale per Forte come per tutti. Segnare due gol per lui oggi è stato importante anche in ottica futura".