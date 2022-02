Benevento. Acampora: "Ottima partita, gruppo unito, contento del gol"

Gennaro Acampora, centrocampista del Benevento, autore della rete del 5-0 nella vittoria di questa sera contro il Como ha così commentato la partita:

"Sicuramente il ritiro ci è servito per stare uniti e compatti in un momento non facile. Siamo contenti per le due vittorie che sono arrivate.

Il gol? Il tiro dalla distanza è nelle mie corde e lo provo spesso anche in allenamento, oggi si è presentata l'occasione, ci ho provato ed è andata bene. Lo dedico a mio nipote che è nato proprio mentre stavamo giocando ed a mio figlio che stasera era allo stadio a vedermi.

La squadra ha fatto un'ottima partita, ha iniziato col piglio giusto e siamo stati bravi sotto questo aspetto.

Quello che ci siamo detti con Lapadula resta nello spogliatoio ma siamo un gruppo compatto e unito che lavora nella stessa direzione.

La vittoria di oggi fa morale e andremo a Perugia per fare risultato, come facciamo ogni partita".