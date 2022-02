Serie B. Gli squalificati dopo la 25a: tre gare a Diaw, out in otto

Il Giudice Sportivo cons. Germana Panzironi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 24 febbraio 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) SOCIETA'

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. CROTONE per avere suoi sostenitori, nel corso del secondotempo, lanciato sul terreno di giuoco numerosi fumogeni e tre bottigliette d'acqua che costringevanoil Direttore di gara ad interrompere il gioco per circa due minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciatonel recinto di giuoco numerosi petardi e un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b)CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA

DIAW Davide Djily (L.R. Vicenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Nona sanzione); per avere inoltre, al 51° del secondo tempo, con il pallone lontano, colpito con una gomitata all'addome un calciatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DIAKITE Salim (Ternana): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

SOLINI Matteo (Como): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BELLOMO Nicola (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BURRAI Salvatore (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

CALIGARA Fabrizio (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LARANGEIRA Danilo (Parma): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

PALUMBO Antonio (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

RIGIONE Michele (Cosenza)

BIDAOUI Soufiane (Ascoli)

BRUSCAGIN Matteo (L.R. Vicenza)

CASO Giuseppe (Cosenza)

CELIA Raffaele (Spal)

CHARPENTIER Gabriel Andre J (Frosinone)

COBBAUT Elias (Parma)

DELI Francesco (Pordenone)

LOVISA Alessandro (Pordenone)

MANCOSU Marco (Spal)

PROIETTI Mattia (Ternana)

SANTORO Simone (Perugia)

VISENTIN Santiago Guido (Cittadella)

CAMPORESE Michele (Cosenza)

MONTALTO Adriano (Reggina)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GORINI Edoardo (Cittadella): per avere, al 48° del secondo tempo, in segno di protesta calciato una bottiglietta d'acqua.