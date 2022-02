Terna lucana in Bisceglie-Cerignola: Robilotta con Claps e Martinelli

Terna lucana per Bisceglie-Cerignola. Per la gara della ventiseiesima giornata di Serie D girone H sono stati designati Cristian Robilotta della sezione di Sala Consilina (originario di Villa d'Agri) con gli assistenti Leandro Claps e Stefano Martinelli, entrambi di Potenza. I padroni di casa cercheranno di uscire dai play-out, mentre gli ofantini di mantenere saldamente la prima posizione in classifica.