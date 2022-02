Perugia. Alvini: "Rispetto il Benevento, noi faremo la nostra partita"

Il tecnico del Perugia, mister Massimiliano Alvini, ha parlato, dalla sala stampa del "Curi", ai media in vista del match casalingo di domani contro il Benevento. Queste le parole del tecnico della compagine umbra:

"Rispetto all'inizio non è cambiato nulla, dobbiamo restare sul processo senza distrarci e cercando sempre di migliorare. Serve umiltà e tenere i piedi sempre per terra.

Il merito di quanto stiamo facendo è dei ragazzi. L'importante è che la squadra capisca quello che facciamo. Nelle ultime partite sono venuti fuori il miglioramento, il processo, la forza del gruppo e l'unione dello spogliatoio. La mia squadra deve continuare ad avere coraggio, convinzione ed umiltà.

Contro la Cremonese, squadra importante, abbiamo dimostrato maturità. Dopo l'Alessandria, invece, mi sono interrogato su cosa non avesse funzionato nei primi 20'. Accetto la forza dell'avversario o le sue idee ma non snobbare chi ti sta davanti. Ad un certo punto, poi, abbiamo trovato il coraggio per vincere la partita dando risposte importanti.

Ho grande rispetto per il Benevento. Sappiamo che giocheremo contro una squadra forte ma noi abbiamo entusiasmo per giocare questa partita. C'è voglia di giocare e di mettere in campo i nostri punti di forza. Sono certo che i ragazzi, sotto questo aspetto, faranno di tutto per continuare questo viaggio.

Loro hanno qualità, sia individuali che di squadra. Ho grande stima di loro, mi piace sia il loro gioco che le loro idee. Noi dobbiamo fare una certa partita, con tanto equilibrio e capendo la partita. Non potremo concedere molto campo, dovremo stare più bassi e puntare su qualcosa di diverso. Hanno così tanti calciatori in organico che possono variare le soluzioni. Faremo una partita da Perugia mettendo in campo le nostre idee e la nostra voglia coscienti di avere davanti una squadra che rispettiamo.

Sono felice dell'aumento della capienza dello stadio, dopo che per un anno sono stati vuoti. Venire allo staio è una gioia, o almeno per me è così.

Devo a Caserta il fatto di essere qui e lo ringrazio sotto questo aspetto. Però, Perugia-Benevento non è Alvini-Caserta. L'emozione sarà più sua perché qui ha vinto un campionato".