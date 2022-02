Serie C girone A, quattordici gli squalificati

Sono quattordici i giocatori squalificati per quanto riguarda il girone A di Serie C dopo il turno infrasettimanale, ben quattro i giocatori fermati della Triestina che andrà a Mantova in formazione rimaneggiata.

Due giornate

Cesarini (Piacenza)

Una giornata

Mazzarani (Pro Sesto), Marino (Seregno), Pesenti (Pro Patria), Crimi (Triestina), Poletti (Albinoleffe), Cariraghi (Sudtirol), Bonalumi (Giana), Esposito (Renate), Galazzi, Rapisarda, St Clair (Triestina), Danieli (Virtus Verona), Dell’Agnello (Seregno)