Pari Salernitana-Bologna: Zortea replica ad Arnautovic

Finisce con un pareggio la sfida tra Salernitana e Bologna. Un risultato quasi inutile per i granata che restano inchiodati all'ultima posizione e non riescono a dare un segnale deciso per la corsa salvezza.

Nel primo tempo vantaggio Bologna firmato da Arnautovic di testa nel finale. Il pareggio arriva a metà ripresa con il neo entrato Zortea. Nel finale il Bologna sfiora il colpaccio con Sansone che colpisce l'incrocio dei pali.

Salernitana (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri (46' Gagliolo); Coulibaly L., Kastanos (71' Zortea); Ederson (87' Bohinen), Verdi (71' Perotti), Ribery (71' Mousset); Djuric. A disp.: Belec, Jaroszynski, Veseli, Di Tacchio, Bohinen, Zortea, Obi, Gyomber, Gagliolo, Mikael, Perotti, Mousset. All.: Davide Nicola

Bologna (3-4-3): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten (85' Bonifazi), Soriano (74' Sansone), Hickey; Orsolini (62' Svanberg), Arnautovic, Barrow (74' Vignato). A disp.: Bardi, Binks, Bonifazi, Sansone, Viola, Mbaye, Aebischer, Svanberg, Dijks, Vignato, Kasius, Falcinelli. All.: Sinisa Mihajlovic

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta

RETI: 43' Arnautovic (B), 72' Zortea (S)