Perugia-Benevento 0-1: i giallorossi calano il tris, decide Forte

Il Benevento centra la terza vittoria di fila dopo quelle contro Cittadella e Como battendo il Perugia al "Curi" per 1-0: a decidere il match è stata una rete di Forte su calcio di rigore al termine della prima frazione di gioco.

Mister Caserta conferma gli undici che hanno colto gli ultimi due successi, il che vuol dire che Lapadula comincia dalla panchina ed al centro dell'attacco c'è Forte con Insigne e Tello sui lati; in mediana è Acampora il regista. Alvini, tecnico del Perugia, risponde con il solito 3-5-2 con Matos-De Luca tandem d'attacco.

Il primo tempo non riserva grosse emozioni ma al 45', quando il signor Abbattista ha già fischiato la fine della frazione, arriva l'episodio che cambia la partita: su un colpo di testa di Glik, Angella sembra toccare con la mano. Il direttore di gara fischia la fine del primo tempo ma segnala ai calciatori di non abbandonare il campo in quanto è in corso il check del VAR. Lo stesso direttore di gara, chiamato all'on field review, assegna il calcio di rigore ai giallorossi. Sul dischetto si presenta Forte che batte Chichizola. Negli spogliatoi, quindi, si va sullo 0-1.

Passano soli 6' dall'inizio della ripresa ed il Benevento sfiora lo 0-2: Tello difende palla sul limite dell'area perugina e serve Forte che riesce a girarsi e prova il rasoterra ma la palla termina di poco a lato alla sinistra del portiere del Perugia. Al 63' sono i padroni di casa ad andare vicinissimi al pareggio: calcio di punizione di Lisi dalla sinistra, palla in area, De Luca stacca più di tutti ma il suo colpo di testa si stampa sulla traversa. Sempre dagli sviluppi di una punizione, questa volta dalla destra, all'80', la squadra di Alvini si rende nuovamente pericolosa con il colpo di testa di Sgarbi che finisce di poco sul fondo. All'86' il Perugia resta in 10 uomini per l'espulsione per doppio giallo di Kouan: la partita del centrocampista biancorosso è durata solo 13', essendo subentrato al 73'. I padroni di casa provano l'assalto finale alla porta giallorossa ma rischiano di subire il secondo gol allo scadere dei 5' di recupero su una conclusione dalla distanza di Improta con Chichizola fuori dai pali perché andato a colpire di testa su un corner in area avversaria: la palla viene deviata fuori sulla linea da Lisi. Al triplice fischio, quindi, il risultato è di 0-1 in favore del Benevento.

IL TABELLINO