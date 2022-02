Nola 1925, il DS Scamarcia: "Momento delicato ma non abbiamo paura"

Il Direttore Sportivo del Nola 1925, Pietro Scamarcia, ha analizzato l'ultimo periodo della stagione in corso ed ha parlato del girone H. "E' un momento molto delicato della stagione - ha dichiarato il DS - Ritengo che questo sia il girone più difficile di tutta la Serie D a livello nazionale. Abbiamo avuto settimane difficili ma non abbiamo mollato e siamo ancora in piena corsa per i nostri obiettivi. Abbiamo davanti a noi partite delicate ma stiamo lavorando bene e le stiamo preparando al dettaglio. Abbiamo rispetto di tutti i nostri avversari ma non abbiamo paura di nessuno. Sono fiducioso che alla fine riusciremo a raggiungere il traguardo - ha poi concluso - Continuiamo, giornata dopo giornata, a lavorare con concentrazione e umiltà, passo dopo passo".