Serie C, il Picerno agguanta il pari al 90' Rinviata Potenza-Paganese

Nella ventinovesima giornata di Serie C girone C il Picerno agguanta il pari al 90' a Viterbo, mentre lo scontro salvezza tra Potenza e Paganese è stata rinviato per neve. Al Monterosi di Viterbo succede tutto nel finale: Franchini porta il Monterosi in vantaggio al 79' e Di Dio allo scadere firma il pari del definitivo 1-1 che vale il primo obiettivo stagionale dei melandrini che tagliano il traguardo dei 40 punti.