Benevento. Caserta: "Tre punti importanti su un campo difficile"

Il tecnico del Benevento, mister Fabio Caserta, ha così commentato la vittoria dei giallorossi sul campo del Perugia maturata questo pomeriggio grazie ad una rete di Forte su calcio di rigore. Queste le parole dell'allenatore dei sanniti:

"Non mi andava di cambiare tanto per farlo perché volevo dare continuità alla squadra e i ragazzi hanno dimostrato di stare bene e di aver recuperato le fatiche delle ultime due partite. Ho cambiato nella ripresa inserendo Lapadula per renderci più pericolosi. Purtroppo non si può giocare sempre come si vorrebbe perché ci sono gli avversari in campo e bisogna adattarsi: oggi lo abbiamo fatto bene.

Spiace per le due occasioni avute ad inizio ripresa da Forte ed Insigne nelle quali se fossimo stati più precisi avremmo chiuso il match. Dobbiamo crescere sotto questo aspetto perché sappiamo che quando non chiudi una partita poi puoi andare in difficoltà.

Oggi avevamo fuori Elia, Viviani, Moncini e Masciangelo, gli altri stanno tutti bene: chi non ha giocato è stato per scelta. Oggi servivano tre punti su un campo difficile come quello di Perugia. Per quanto riguarda ELia, poi, comincerà ad allenarsi con i compagni da lunedì e faremo le valutazioni del caso".