Sassuolo-Fiorentina 2-1, succede di tutto nel finale

Nella 27esima giornata di Serie A il Sassuolo ospita al Mapei Stadium la Fiorentina di Vincenzo Italiano senza capitan Milenkovic squalificato. Nei neroverdi, ancora senza Djuricic, spazio al classico tridente Berardi, Scamacca, Raspadori.

Cronaca. Il primo squillo è di marca neroverde con un tiro di Frattesi alto di poco sopra la traversa. Al 15’ ci prova Scamacca, ma la sua conclusione non trova la porta. Il Sassuolo controlla bene la partita e trova il meritato vantaggio al minuto 20 grazie ad una rasoiata di Traorè su cui Dragowski non può nulla. Alla mezz’ora Berardi scalda i guantoni del portiere polacco con una grande conclusione da fuori area. La Fiorentina compassata cerca di creare azioni manovrate ma Piatek è spesso lasciato troppo solo dal suo centrocampo, il solo Castrovilli riesce a tratti ad uscire dalla morsa del centrocampo neroverde. Al 40’ Traorè sfiora la personale doppietta, ma il suo colpo di testa da pochi metri scheggia la traversa. Nel finale di tempo arriva la prima vera palla gol viola: assist al bacio di Castrovilli per Ikonè che da buona posizione si divora il pareggio tirando addosso a Consigli.

La ripresa si apre su ritmi non altissimi, quindi il tecnico Italiano mette dentro Saponara, Bonaventura e Cabral per dare una sterzata alla squadra. Al 68’ è Castrovilli, il migliore dei suoi, a sfiorare il pari con un colpo di testa che attraversa tutta l’area e si spegne sul fondo. A 10 minuti dal termine viene sventolato un cartellino rosso a Bonaventura per proteste dopo essere stato ammonito per un fallo a centrocampo. Nel finale succede di tutto: al minuto 89’ arriva il pareggio di Cabral mandando in visibilio la tifoseria viola. Partita finita? Niente affatto, perché al 94’ arriva l’incredibile gol di Defrel per il 2-1 Sassuolo. Finisce cosi 2-1 una bella partita con un incredibile finale.