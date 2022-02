RG Ticino-Novara, Marchionni ne convoca 24

Derby novarese delicatissimo oggi pomeriggio a Romentino dove l'FC Novara fa visita all'RG Ticino dopo l'imprevista sconfitta di settimana scorsa contro il Ligorna.

Torna a disposizione per mister Marchionni il capocannoniere del girone Dardan Vuthaj, non ci sarà per almeno un mese l'ex Bra Alfiero fermatosi nel riscaldamento del match di domenica scorsa.

Portieri: Desjardins, Raspa, Taliento

Difensori: Agostinone, Amoabeng, Benassi, Bergamelli, Bonaccorsi, Pagliai, Rocchetti, Strumbo, Vimercati

Centrocampisti: Capano, Di Masi, Di Munno, Gyimah, Laaribi, Paglino, Tentoni, Vaccari

Attaccanti: Diop, Gonzalez, Pereira, Vuthaj