La Cavese stende il Biancavilla e guadagna punti sulle rivali in vetta

Vittoria schiacciante per la Cavese che affonda il Biancavilla: 4 a 0 il finale, quasi un'abitudine per i metelliani nell'ultimo mese.

Gara senza storia in terra siciliana con gli aquilotti che dominano: la sblocca Allegretti con tiro al volo su perfetto assist di Romizi. Passano tre minuti e arriva il raddoppio: Palma ruba palla, Banegas la raccoglie e la serve a bacio che supera il portiere con un tocco morbido.

Al 25esimo il doppio episodio che di fatto chiude la gara. Allegretti scappa via sul filo del fuorigioco, dribbla il portiere che lo atterra: espulso Governali. Dalla successiva punizione Aliperta spedisce la palla all'incrocio: tris Cavese.

Nel finale di primo tempo occasioni per Corigliano, Banegas e Bacio. Si va all'intervallo. Nella ripresa Cavese in gestione, Biancavilla che si limita a bloccare gli avversari per non rischiare l'imbarcata.

Il quarto gol arriva sugli sviluppi di un corner Foggia serve Palma per il tap in del definitivo 0-4.

Giornata perfetta per la Cavese che approfitta anche del pareggio tra Gelbison e Lamezia; unico neo, gli infortuni di Aliperta e Fissore, entrambi da valutare.