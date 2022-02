Potenza, l'incasso della gara sarà devoluto alla popolazione ucraina

Il Potenza Calcio, nella persona del presidente Salvatore Caiata, ha deciso di devolvere l’intero incasso della partita “Potenza – Paganese”, alle popolazioni ucraine colpite dalla guerra. Con il ricavato saranno acquistati beni di prima necessità (soprattutto derrate alimentari e farmaci) da consegnare alle tante persone che in questo momento stanno vivendo momenti drammatici. Nei prossimi giorni saranno comunicate le modalità per contribuire alla nostra iniziativa. Quello che proveremo a fare - in accordo con padre Marco Semehen, rettore della chiesa Ucraina di Santa Sofia a Boccea - sarà consegnare direttamente alle tante persone ucraine in difficoltà, i beni che riusciremo ad acquistare anche grazie al vostro importante aiuto!

Comunicato Stampa Potenza Calcio