Il Sorrento ritrova il sorriso: rimontato il Rotonda

Vittoria in rimonta del Sorrento sul Rotonda con i rossoneri che mettono una seria ipoteca sulla salvezza. Decidono le reti di Acampora e Ripa (su rigore) dopo l’iniziale spavento firmato Gonella.

Cioffi ha scelto di riproporre gli stessi uomini di movimento che avevano iniziato la partita a Nocera optando per Del Sorbo tra i pali al posto di Volzone. Rotonda pericolosissimo al 6’ con Gonella, imbeccato da Garritano, che tutto solo davanti a Del Sorbo ha calciato a lato di sinistro. Risposta rossonera al 9’ con cross perfetto di Rizzo, deviazione di La Monica e grande intervento di Polizzi aiutato poi da un compagno nel mettere in angolo. Ferreira al 14’ ha graziato il Sorrento con un pallonetto debole a pochi passi da Del Sorbo. Al 26’ ancora Rotonda pericoloso su azione d’angolo con Gonella che di testa ha messo fuori da ottima posizione. Il centravanti lucano ha poi portato avanti i suoi con una azione personale al 30’ conclusa con un destro a baciare il palo prima di finire in rete. Sette minuti dopo La Monica ha trovato ancora Polizzi sulla sua strada che gli ha negato il pareggio respingendo un bel diagonale del centrocampista di casa. Al 40’ Acampora, al primo gol stagionale, ha fatto uno ad uno su azione d’angolo: corner di Tedesco e zampata mancina del difensore rossonero. Il tempo si è chiuso con la parata di Del Sorbo su tiro di Garritano.

Al 10’ della ripresa ci ha provato Mezavilla di testa, palla fuori. Al 17’ rigore reclamato dai locali per un sospetto mani in area di Ruano su tiro di Gargiulo ma l’arbitro ha sorvolato. Poco dopo Polizzi si è ben disimpegnato su cross di Petito. Rizzo si è poi procurato un penalty al 27’ per fallo di Ferreira e Ripa ha trasformato sicuro com portando la rimonta del Sorrento. Rotonda in dieci nel finale per l’espulsione di Giordano (doppio giallo). Al 41’ conclusione mancina di Virgilio, parata sicura di Polizzi e poi soltanto gestione del cronometro da parte del Sorrento, che ha pure creato un paio di pericoli in contropiede.

