VIDEO - Doppia rimonta del S.Maria: Trapani raggiunto nella ripresa

Pari e spettacolo quest’oggi tra Santa Maria e Trapani, con i siciliani avanti di due reti al termine del primo tempo e rimontati nella seconda metà di gioco dai giallorossi. Prima del match, messaggio di vicinanza al popolo ucraino e t-shirt con la scritta “No War in Ucraina” per i due capitani. Prova di carattere dei giallorossi di mister Nicoletti che nella ripresa acciuffano un pari prezioso.

La cronaca. Al 1’ punizione battuta da Masullo per la testa di Gargiulo, ma la palla termina alta. Al 3’ tiro di Russo debole e centrale in area di rigore. Al 16’ De Felice approfitta di un retropassaggio all’indietro e non riesce a bucare Grieco, col diagonale che sfiora il palo e termina fuori. Al 21’ pallone perso da Coulibaly che tocca la palla con la mano in area e concede il calcio di rigore. De Felice spiazza Grieco e fa gol. Al 31’ Cunzi da distanza ravvicinata non riesce a centrare lo specchio della porta dopo il tocco di Oviszach. Al 32’ colpo di testa di Santarpia che da calcio d’angolo raddoppia mandando il Trapani avanti 2-0 al termine del primo tempo.

Nella ripresa, al 7’ st Maggio si gira e di sinistro riapre la partita con uno splendido gol. Al 10’st destro di Cunzi dalla distanza con la palla che accarezza il palo e termina fuori. Al 17’st tiro alto di Maio.

Al 29’ st pareggio di Tandara con un destro in diagonale che trafigge Cultraro, altra bella rete. Al 43’ st destro debole dalla distanza di Maio terminato fuori. Al 45’st Pipitone tira, ma di fronte trova un grande intervento di Grieco che salva il risultato. Al 46’ st ancora Grieco protagonista che su calcio d’angolo respinge un colpo di testa di un calciatore del Trapani.

Nel finale tentativi dei padroni di casa di completare la rimonta, ma il Trapani regge l’impatto chiudendo i giochi sul 2-2 finale.

IL TABELLINO

Polisportiva Santa Maria (4-3-3): Grieco; Todisco, Gargiulo, Morlando, Masullo; Coulibaly (37’ st Sare), Simonetti, Maio; Oviszach (20’ st Tandara), Maggio, Cunzi. A disposizione: Stagkos, Romanelli, Konios, Katsioulas, Gabionetta, Luscietti, De Mattia. All. Nicoletti.

Trapani (4-3-3): Cultraro; Barbara, Maltese (22’ st Pagliarulo), Bruno, Galfano; Lupo, Antezza (12’ st Olivera), Santarpia; Vitale (37’ st Pipitone), De Felice (41’ st Spano), Russo (30’ st Bonfiglio). A disposizione: Recchia, Musso, Amorello, Solimeno. All. Morgia

Arbitro: Giuseppe Rispoli di Locri (Capasso-Cozzuto)

Marcatori: 22’pt De Felice (R), 32’ pt Santarpia, 6’ st Maggio, 29’ st Tandara

Ammoniti: Santarpia, Antezza, Cultraro, De Felice, Coulibaly, Gargiulo. Note: Angoli: 3 a 8. Recupero: 2’ pt e 5’ st.

L’UFFICIO COMUNICAZIONE