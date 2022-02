Benevento: domani c'è la Cremonese, chi recupera e chi non ci sarà

Si continua a giocare a ritmi sostenuti nel campionato di Serie B che torna in campo domani con la 27a giornata. Il match di cartello è sicuramente quello che vedrà scendere in campo al "Vigorito" il Benevento di mister Caserta e la Cremonese di mister Pecchia, rispettivamente terza e prima del campionato.

Dopo il filotto di tre vittorie consecutive ottenuto nelle ultime tre uscite, i giallorossi hanno nel mirino i lombardi: una vittoria vorrebbe dire aggancio in classifica e bagarre per il rush finale che porterà alla promozione diretta.

Mister Caserta, come già da lui stesso detto nelle dichiarazioni del post-Perugia, riavrà a disposizione Salvatore Elia, che si unirà al gruppo per gli allenamenti dopo circa due mesi. Ovviamente la condizione dell'ex Perugia e Juve Stabia non potrà essere delle migliori e starà al tecnico valutare se convocarlo o meno per il match con la Cremonese o se aspettare quello contro il Cosenza del fine settimana.

Viviani resterà ancora ai box: per vedere in campo il centrocampista che aveva dato i necessari equilibri alla mediana giallorossa sarà necessario ancora del tempo. Chi, invece, potrà essere del match è Farias che ha scontato le due giornate di squalifica e torna quindi a disposizione per un posto tra i convocati.