Benevento. Caserta ne convoca 23 per la Cremonese: out ancora in 4

Mister Caserta ha convocato 23 calciatori del Benevento per il big-match in programma domani al "Vigorito", fischio di inizio alle 18:30, che vedrà i giallorossi opposti alla Cremonese di mister Pecchia. Sono ancora quattro i calciatori assenti: Viviani, Moncini, Masciangelo ed Elia con quest'ultimo che potrebbe essere disponibile per il prossimo impegno contro il Cosenza. Sarà della partita, invece, Farias, di ritorno dal doppio turno di squalifica.

Questo l'elenco completo:

4 Acampora Gennaro, 93 Barba Federico, 99 Brignola Enrico, 5 Calò Giacomo, 11 Farias Diego, 88 Forte Francesco, 18 Foulon Daam, 2 Gyamfi Bright, 15 Glik Kamil, 16 Improta Riccardo, 19 Insigne Roberto, 23 Ionita Artur, 9 Lapadula Gianluca, 3 Letizia Gaetano, 12 Manfredini Nicolo’, 1 Muraca Gaspare, 29 Paleari Alberto, 58 Pastina Christian, 17 Petriccione Jacopo, 25 Sau Marco, 38 Talia Angelo, 8 Tello Andrés, 14 Vogliacco Alessandro