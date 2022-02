Cremonese. Pecchia: "Con il Benevento decisivi voglia ed energie"

Il tecnico della Cremonese, mister Fabio Pecchia, ha parlato ai canali ufficiali della società in vista della gara di domani pomeriggio al "Vigorito" contro il Benevento. Queste le parole del tecnico dei grigiorossi:

"La squadra sta abbastanza bene e, considerato il momento, ha anche recuperato bene dalla partita di Terni. Buonaiuto? Non vogliamo correre rischi, parlerò con i medici e valuteremo.

La partita contro il Benevento va giocata bene dall'inizio e sarà decisa dalle energia e dalla voglia delle due squadre.

Le prossime tre partite non sono uno snodo decisivo, non determinano nulla perché ne mancano ancora molte.

Abbiamo giocatori bravi nel tiro dalla distanza, forse utilizziamo poco questa soluzione e dovremmo farlo di più al posto di entrare sempre in area palla al piede.

Per noi ogni partita è un esame, l'ambiente sarà importante e mi auguro che i miei ragazzi se la giochino fino in fondo. Il Benevento, per qualità ed esperienza, centra poco con la categoria: per noi sarà un esame di alto livello".