La Gelbison affronta il Trapani, Esposito: "Match da non fallire"

La capolista Gelbison affronta il Trapani nel recupero di campionato. Le parole di mister Esposito alla vigilia:

"Non bisogna guardare la classifica, il Trapani è una squadra forte e ben allenata con giocatori di primissimo livello. Hanno idee di gioco e hanno ritrovato una forma fisica e atletica invidiabile. La classifica attuale non rispecchia per nulla il valore della rosa e dello staff.

I ragazzi sono carichi, sanno l'importanza del momento. Metteremo in campo la formazione migliore anche grazie ad una rosa ampia. Non sarà facile ma è un'occasione da non fallire."