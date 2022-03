Serie C/C - cinque squalificati, 8 in diffida. Multa salata al Foggia

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

€ 3000 FOGGIA A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1- da parte dei sostenitori ubicati in curva Nord, nell'avere fatto esplodere sei petardi nel corso del primo tempo ed uno nel secondo tempo; da parte dei sostenitori presenti in curva Sud, nell'avere fatto esplodere due petardi nel corso del primo tempo; per un totale di nove petardi di media potenza tutti fatti esplodere nei settori meglio sopra descritti e senza arrecare danni; nell’aver acceso una quantità rilevantissima (numero 83) di bengala nel proprio settore; 2- da parte dei sostenitori ubicati in curva Nord, nell'avere, al 26°ed al 36°minuto, lanciato bottigliette d'acqua semipiene in direzione dei calciatori della squadra avversaria nel recinto di gioco senza provocare conseguenze pregiudizievoli; B) per avere i suoi sostenitori presenti in curva Nord, al 10°minuto del secondo tempo e per un tempo pari a circa due minuti, esposto uno striscione non autorizzato di circa 15 m di lunghezza per 1 m di altezza con una scritta recante una frase oltraggiosa nei confronti di un calciatore avversario

€ 1000 FIDELIS ANDRIA per avere i suoi raccattapalle, durante il secondo tempo di gioco per 4 volte, ritardato la ripresa del gioco, restituendo in ritardo i palloni alla squadra avversaria che si trovava in svantaggio.

€ 1000 ACR MESSINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti 1- nell'avere, poco prima del fischio d’inizio, alcuni sostenitori (in numero di tre) scavalcato la barriera del settore riservato alla tifoseria ospite ed esposto tre striscioni. Comportamento cessato solo dopo l'intervento del capitano e del DGE del Messina, con conseguente ritardo di cinque minuti dell’avvio della gara; 2- nell'avere, poco tempo dopo, tra il 3° e il 4°minuto del primo tempo, uno dei sostenitori, ricompreso fra quelli sopra indicati, nuovamente scavalcato la barriera nel tentativo di sistemare altri striscioni, tentativo prontamente interrotto dall’intervento del DGE e delle forze dell’ordine.

€ 1000 TARANTO per avere suoi tesserati e, comunque, persone riconducibili alla Società, al termine della gara, danneggiato il vetro di una finestra dello spogliatoio destinato alla Società medesima, vetro che, precedentemente, prima della gara, risultava integro, come da documentazione fotografica.

CALCIATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CELLI ALESSANDRO (LATINA) A) per avere, al 36°minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro, in quanto, mentre si trovava in panchina e l’arbitro si avvicinava per richiamare un dirigente della sua squadra, proferiva nei suoi confronti una frase irriguardosa; B) per avere, al 37°minuto del secondo tempo, appena dopo essere stato espulso, pronunciato un’espressione blasfema, tirato un calcio sui seggiolini della panchina e colpito violentemente con un pugno la porta di accesso del tunnel che dagli spogliatoi conduce al campo, sfondando un pannello della stessa.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SANTARPIA ANTONIO (TARANTO)

DI PASQUALE DAVIDE (FOGGIA)

MBENDE EMMANUEL (MONTEROSI TUSCIA)

MAHROUS AMIR (VIBONESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

ESPOSITO ANDREA (LATINA)

ARENA MATTEO (MONOPOLI)

GAROFALO VINCENZO (FOGGIA)

FRANCO DOMENICO (VIRTUS FRANCAVILLA)

EUSEPI UMBERTO (JUVE STABIA)

SCHIAVI NICOLAS ADRIAN (JUVE STABIA)

DE MARIA VINCENT (TARANTO)

FERRARA ANTONIO (TARANTO)