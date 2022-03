Benevento-Cremonese 1-1: gol nel primo tempo, ad Improta risponde Baez

E' finita 1-1 tra Benevento e Cremonese nel big-match della 27a giornata di Serie B disputato al "Vigorito". A decidere l'incontro le reti, entrambe nel primo tempo, di Improta, per i padroni di casa, e di Baez, per gli ospiti.

Mister Caserta vara un mini-turnover con Barba in campo per Foulon e Calò per Tello, con Improta che torna al suo ruolo originario di esterno alto. Mister Pecchia, per la Cremonese, lascia ancora Gaetano in panchina e si presenta con Di Carmine unica punta e il trio formato da Baez, Rafia e Zanimacchia a supporto.

Poco prima del quarto d'ora arriva la prima occasione della partita ed è di marca ospite: errore di Vogliacco in uscita, Rafia controlla con uno scorpione, serve Di Carmine che gli ritorna la palla ma il trequartista grigiorosso prova a piazzarla mandando clamorosamente a lato. Al 26' Barba, infortunato, è costretto a lasciare il campo: al suo posto entra Foulon. Al 33' è il Benevento a passare in vantaggio: Okoli sbaglia l'uscita dalla difesa e serve Ionita, da questi a Forte che tocca per Insigne il quale allarga per Improta che va al diagonale che non lascia scampo a Carnesecchi. La Cremonese non ci sta e dopo soli 4' trova il pareggio: Castagnetti serve Baez sulla sinistra, l'attaccante grigiorosso entra in area da posizione defilata e mette un preciso rasoterra sotto le gambe di Paleari che copriva il suo palo. Al 44' Foulon crossa dalla sua fascia sul secondo palo, sulla palla arriva Forte in scivolata ma trova Carnesecchi che sventa. Al riposo si va, quindi, sull'1-1.

I due allenatori ridisegnano i rispettivi attacchi con gli ingressi di Gondo per la Cremonese al posto di Rafia, all'inizio della ripresa, e di Lapadula, al 56', per Acampora, per il Benevento che passa al 4-4-2. La prima azione pericolosa della ripresa, come nel primo tempo, è della Cremonese: Zanimacchia riceve palla sulla sinistra, converge al centro e va alla conclusione che, deviata, termina sul fondo in calcio d'angolo. 7' dopo lo stesso Zanimacchia soffia palla a Foulon e si invola verso la porta di Paleari ma trova l'estremo difensore giallorosso a sbarrargli la strada. Al 69' è ancora Paleari protagonista: l'estremo difensore della Strega si oppone al tiro di Gaetano in corsa, servito da Zanimacchia. Replicano i ragazzi di mister Caserta con Improta che fa tutto da solo, sfonda a sinistra e prova la conclusione sul primo palo ma Carnesecchi devia in angolo. All'89' grande occasione per Gaetano che, a tu per tu con Paleari, si fa ipnotizzare dal portiere del Benevento e gli calcia addosso mandando in angolo. Sul corner conseguente, Glik devia involontariamente verso la propria porta ma Paleari, con un miracolo, blocca la sfera sulla linea. Il direttore di gara, signor Minelli, concede 5' di recupero al termine dei quali decreta la fine delle ostilità: al "Vigorito", tra Benevento e Cremonese finisce 1-1.

IL TABELLINO